Q4 Inc. annuncia il pensionamento di Donna de Winter e la nomina a CFO di Leslie Lewis Westhaver

TORONTO: Q4 Inc. ("Q4" o la "Società") annuncia in data odierna il pensionamento di Donna de Winter, CFO dell'azienda, a coronamento di una carriera d'eccellenza. Donna è arrivata in Q4 nel 2019 e ha rivestito i ruoli di CFO e COO, contribuendo in modo significativo alla pianificazione strategica, alla gestione finanziaria e allo sviluppo commerciale dell'azienda, dirigendo con buon esito la quotazione della Società sulla borsa di Toronto e, più di recente, l'acquisizione della Società da parte di Sumeru Equity Partners nel febbraio 2024.

Fonte: Business Wire

