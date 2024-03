Il cofondatore di Cognite Geir Engdahl diventa responsabile di prodotto

OSLO, Norvegia e AUSTIN, Texas: Cognite, attore di punta nel settore mondiale del software, annuncia che Geir Engdahl ha assunto la funzione di responsabile di prodotto. Engdahl sarà responsabile della strategia complessiva di prodotto e della sua esecuzione in relazione al portafoglio dati e IA dell'azienda, che comprende la piattaforma di dati industriali di punta Cognite Data Fusion ® .

"Cognite si trova in una fase di ampliamento di scala con la distribuzione dei prodotti dati e IA nelle varie regioni del mondo nei settori dell'energia, manifatturiero e dei servizi di pubblica utilità, offrendo ai nostri clienti importante valore", ha commentato Girish Rishi, amministratore delegato di Cognite. "Geir Engdahl porta il punto di vista di un fondatore, l'empatia col cliente e la differenziazione tecnologica per ampliare le attività di Cognite in modo che l'azienda possa divenire il fornitore di riferimento per il settore industriale".

Fonte: Business Wire

