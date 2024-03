Regula migliora la protezione contro le frodi legate all'identità con liveness check ottimizzati

Regula ha sensibilmente migliorato il suo Document Reader SDK , una soluzione completa per la verifica dei documenti di identità, mediante l'introduzione nel suo ultimo aggiornamento di una serie innovativa di funzioni di liveness detection. Tali funzioni sono state sviluppate per autenticare la presenza fisica di documenti negli ambienti di verifica remoti, garantendo che gli utenti stiano usando documenti autentici anziché imitazioni digitali o fotocopie. Questo sviluppo riduce notevolmente il rischio di furto di identità.

RESTON, Virginia: La liveness detection, sia per le persone che per i loro documenti d'identità, è diventata uno dei pilastri per un processo di onboarding sicuro dei clienti. È particolarmente importante negli scenari remoti in cui l'invio e la verifica dei documenti avvengono tramite Internet.

Fonte: Business Wire

