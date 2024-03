Il Lussemburgo e Pony.ai siglano un MoU per promuovere la mobilità autonoma nel Granducato

FREMONT, Calif.: Pony.ai, azienda globale leader nella mobilità a guida autonoma, oggi ha organizzato una cerimonia per la firma di un memorandum d'intesa (MoU, Memorandum of Understanding) con il Governo del Granducato di Lussemburgo ("Il Governo") per promuovere lo sviluppo della mobilità autonoma in Lussemburgo. Il MoU, siglato dal co-fondatore e CEO di Pony.ai, Dr. James Peng, e dal Ministro dell'Economia del Lussemburgo, Lex Delles, rappresenta una partnership per la collaborazione tra il Granducato e Pony.ai, nell'obiettivo di promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione dei veicoli a guida autonoma in Lussemburgo.

Per Pony.ai, leader globale nell'innovazione e nella tecnologia, il Lussemburgo costituisce un'eccellente opportunità per l'ulteriore sviluppo in Europa della tecnologia targata Pony.ai, leader nella mobilità a guida autonoma. Con il supporto di Luxinnovation e di parti interessate locali, Pony.ai punta a creare in Lussemburgo un hub regionale che fungerà da centro di ricerca e sviluppo per l'avanzata tecnologia dei veicoli a guida autonoma dell'azienda. L'hub lussemburghese di Pony.ai sarà essenziale per promuovere il progresso tecnologico e l'adattamento delle soluzioni alle esigenze specifiche del mercato europeo. Obiettivo del Governo e di Pony.ai, inoltre, è sviluppare una solida rete locale a supporto delle capacità operative in Lussemburgo, con Pony.ai pronta a formare solide partnership locali a supporto di questo impegno.

Il Dr. James Peng, co-fondatore e CEO di Pony.ai, ha commentato: "In qualità di azienda globale leader nei veicoli a guida autonoma, che prosegue nella propria espansione globale, Pony.ai è lieta di collaborare con il Lussemburgo. Puntiamo a contribuire a questa partnership con la nostra avanzata tecnologia AV, i completi programmi di formazione e l'impegno per creare un hub regionale in Lussemburgo, mentre continuiamo a espanderci a livello mondiale".

Lex Delles, Ministro lussemburghese dell'Economia, ha affermato: "Il settore della mobilità intelligente è una delle nostre priorità, per quanto riguarda la diversificazione dell'economia del Lussemburgo. Nostro obiettivo è rendere il Granducato un pioniere a livello europeo nel campo della guida autonoma. Giudico quindi assai positivamente la firma di un MoU con Pony.ai, leader nelle tecnologie e nei servizi della mobilità a guida autonoma. La sigla di oggi formalizza la nostra collaborazione e quindi rappresenta un passo importante per la creazione di una sinergia tra la competenza tecnica di Pony.ai e la strategia politica del Governo; il Lussemburgo punta a promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la creazione di posti di lavoro e la crescita dell'economia sostenibile".

Pony.ai è leader nella mobilità autonoma e nella commercializzazione della guida autonoma; gestisce le unità commerciali Robotaxi, Robotruck e Personally Owned Vehicle (POV), che sviluppano le capacità di guida autonoma più sicure a livello globale. Pony.ai è entusiasta di proseguire nella propria espansione nei mercati lussemburghesi ed europei. Lo scorso anno, Pony.ai ha condotto conversazioni dettagliate con le parti interessate locali lussemburghesi su casi d'uso e opportunità nell'implementazione di robotaxi, e ritiene che il paese sia una regione entusiasmante e innovativa per il lancio dei veicoli leader di Pony.ai a guida autonoma.

Pony.ai, Inc. ("Pony.ai"), azienda globale leader nella guida autonoma, persegue una visione ambiziosa per la mobilità autonoma. Nostro obiettivo è portare in tutto il mondo una mobilità sicura, sostenibile e accessibile. Riteniamo che la tecnologia autonoma possa rendere le nostre strade esponenzialmente più sicure per i viaggiatori. Sin dalla sua fondazione, negli ultimi mesi del 2016, Pony.ai è un pioniere che porta tecnologie e servizi di mobilità autonoma in un'area in rapida espansione in tutto il mondo. Pony.ai ha formato partnership con importanti OEM del calibro di Toyota, SAIC, SANY, FAW Group, GAC Group e altri ancora. A tutt'oggi Pony.ai ha percorso oltre 30 milioni di chilometri (più di 18,6 milioni di miglia) su strade internazionali, sia in attività di test che in fase operativa.

