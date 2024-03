Sectigo sponsor di CloudFest 2024

Sectigo offre ai partner globali la gestione del ciclo di vita dei certificati e la cybersicurezza dei siti web di nuova generazione

SCOTTSDALE, Ariz.: Sectigo ®, il fornitore di gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) completa più innovativo del settore, e di cybersicurezza dei siti web ha annunciato oggi la sua sponsorizzazione di CloudFest 2024, dal 18 al 21 marzo in Europa-Park, Germania.

Quest'anno, CloudFest, l'evento n. 1 al mondo per le infrastrutture di internet che connette il settore globale del cloud computing, celebra il suo 20esimo anniversario con oltre 8.000 partecipanti provenienti da più di 80 Paesi. I dirigenti di Sectigo saranno a disposizione nella VIP lounge per presentare i segreti della protezione della sicurezza dei siti web e la CLM automatica e nativa sul cloud. I leader di Sectigo offriranno inoltre un'esperienza personalizzata su misura a un gruppo selezionato di collaboratori e clienti. I VIP e i loro ospiti potranno usufruire del tutto compreso con il VIP Vendor Pass, vari bonus esclusivi, un'anteprima di SiteLock aggiornato di Sectigo prima del suo rilascio sul mercato e le ultime novità nella gestione del ciclo di vita e della cybersicurezza del sito web per gli MSP (Managed Service Providers, Fornitori di servizi gestiti).

CHI:

Jairo Fraile, VP dei partner globali

Sachin Golechha, direttore della gestione prodotti

Stephen Nyhan, responsabile della progettazione vendite

COSA: CloudFest Expo 2024

DOVE: Sectigo VIP Lounge di fronte al Dome Stage in Europa-Park

QUANDO: 19-21 marzo dalle 9:00 alle 18:00 CET

COME: Contattaci per prenotare il tuo incontro con il team Sectigo

Sectigo è uno sponsor entusiasta di CloudFest fin dalle origini dell'evento 20 anni fa. SiteLock controlla e protegge oltre 16 milioni di siti web con una gamma di soluzioni che comprendono un sistema di gestione dei contenuti (CMS) automatico, patching, scansione delle vulnerabilità, rilevamento di malware e soluzioni di rimedio. Per saperne di più su come le soluzioni Sectigo SiteLock e CLM possono proteggere meglio le attività dei vostri clienti, visitare https://www.sectigo.com/products.

Informazioni su Sectigo

Sectigo è il fornitore di gestione del ciclo di vita dei certificati (CLM) più innovativo del settore, con soluzoini automatiche e certificati digitali che assicurano ogni identità umana e artificiale per i marchi più grandi al mondo. La sua piattaforma CLM automatica, nativa sul cloud, universale eroga e gestisce certificati digitali forniti da tutte le autorità di certificati (CA) fidate per semplificare e migliorare i protocolli di sicurezza in tutta l'azienda. Sectigo è una delle prime e più grandi CA, con oltre 700.000 clienti e da vent'anni offre fiducia digitale senza pari. Per maggiori informazioni, visitare www.sectigo.com, seguiteci su LinkedIn, e abbonatevi al nostro podcast premiato col Webby award, Root Causes.

