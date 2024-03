Brightcove lancia la nuova funzionalità ‘Publisher Insights’

Publisher Insights fornisce metriche e analisi immediate per misurare l’impatto di contenuti in tempo reale

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la tecnologia di streaming più affidabile al mondo, oggi ha lanciato “Publisher Insights”, una nuova funzionalità nell’ambito della soluzione di massimo livello Media Studio. Publisher Insights esce sulla scia di Brightcove Audience Insights per offrire analisi in tempo reale specificamente per agenzie d’informazioni e altre organizzazioni che forniscono contenuti in tempo reale, consentendo di identificare velocemente storie che suscitano l’interesse di chi segue le notizie sugli schermi e aiutando a definire strategie efficaci di coinvolgimento del pubblico.

“Publisher Insights è concepita per rispondere alle esigenze di organizzazioni che offrono contenuti cercando di prendere decisioni tempestive, migliori basate su dati approfonditi e utili.

Fonte: Business Wire

