Gain Theory e l'Association of National Advertisers (ANA) collaborano per essere leader nella misurazione e nell'ottimizzazione del marketing

NEW YORK: Gain Theory, azienda di consulenza globale in materia di efficacia e prospettiva del marketing di proprietà di WPP, ha annunciato oggi una collaborazione strategica di Dati e Misurazione con l'Association of National Advertisers (ANA). La collaborazione mostra le capacità di misurazione e ottimizzazione del marketing leader del settore offerte da Gain Theory, consolidando la sua posizione come consulente fidato ai marchi che affrontano le complessità dello scenario attuale del marketing.

In qualità di ente principale nel settore pubblicitario, ANA si impegna a promuovere un'agenda di crescita raccomandata dai CMO. Tra le più importanti iniziative dell'ANA CMO Growth Council ci sono quelle incentrate su dati, tecnologia e misurazione: capacità che garantiranno il successo futuro degli addetti al marketing.

Fonte: Business Wire

