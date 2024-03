SXSW sceglie Airship per alimentare le esperienze essenziali degli ospiti nella sua app ufficiale 2024 SXSW GO Mobile

La messaggistica, i pass per portafogli mobili e le esperienze di app native senza codice di Airship aiuteranno i partecipanti a ottimizzare il tempo passato alla SXSW, compreso evitare le file in alcuni eventi selezionati

Da oltre dieci anni, Airship e il partner Eventbase hanno reso possibile a SXSW fornire esperienze di app mobili innovative che abbinano esperienze digitali e fisiche per i partecipanti

PORTLAND, Ore.: Airship, l'azienda di esperienze di applicazioni mobili, oggi ha annunciato che South by Southwest® Conference and Festivals (SXSW®) sta utilizzando la Airship App Experience Platform per alimentare la messaggistica del ciclo di vita e le esperienze di app native nell'app mobile ufficiale SXSW GO presentata da Paramount+.

Fonte: Business Wire

