Chirantan "CJ" Desai nominato membro del consiglio di amministrazione di MSCI Inc.

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, oggi ha annunciato la nomina, con effetto immediato, di Chirantan "CJ" Desai, presidente e direttore operativo di ServiceNow, Inc. ("ServiceNow"), a amministratore indipendente del consiglio di amministrazione di MSCI (il "consiglio"). Desai svolgerà le proprie funzioni in qualità di membro del comitato strategico e finanziario del consiglio. A seguito della nomina di Desai, il consiglio sarà composto da 13 amministratori.

“MSCI investe in modo attivo nell'ottica di accelerare ulteriormente i nostri approcci basati sulla tecnologia e sull'IA focalizzati sui bisogni del cliente, e CJ porterà con sé all'interno del consiglio di MSCI la propria vasta esperienza in merito", ha dichiarato Henry A. Fernandez, presidente e amministratore delegato di MSCI. L'esperienza maturata in qualità di presidente e direttore operativo di una delle principali aziende software al mondo, nonché i suoi compiti di supervisione dei prodotti, le conoscenze in tema di piattaforme, IA, progettazione, ingegneria, infrastrutture cloud e successo dei clienti, gli consentiranno di offrire una prospettiva inestimabile". CJ entra a far parte di un consiglio di amministrazione solido, forte di una profonda esperienza nei settori dell'investimento e della tecnologia, e attendiamo con ansia il contributo che saprà dare", ha aggiunto Fernandez.

Fonte: Business Wire

