Presentazione della prossima generazione di sistemi di smistamento automatico e recupero ordini: OPEX® Sure Sort® X con OPEX Xtract™

MOORESTOWN, NEW JERSEY: OPEX® Corporation, da quasi 50 anni leader globale nell'ambito dell'automazione di prossima generazione, ha annunciato oggi il lancio delle sue più recenti soluzioni di smistamento automatico e di recupero degli ordini ― OPEX Sure Sort® X con OPEX Xtract™. Queste innovative tecnologie sono state presentate ufficialmente dalla dirigenza dell'azienda in occasione di MODEX 2024, il più grande evento commerciale per il settore produttivo e della catena logistica, che si è tenuto quest'anno presso il Georgia World Congress Center di Atlanta.

OPEX Sure Sort X rappresenta la prossima generazione di sistemi di smistamento automatico ad alta velocità. Si tratta della soluzione di smistamento industriale più solida disponibile sul mercato, senza rivali in termini di dimensioni complatte, tassi di rendimento e convenienza economica.

Fonte: Business Wire

