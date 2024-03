Nella sua terza edizione annuale, ‘The Global 50’ affronta le maggiori opportunità, trasformazioni, innovazioni e grandi tendenze che stanno plasmando il futuro dell'umanità

La Dubai Future Foundation lancia il rapporto ‘The Global 50’ per progettare il futuro dei governi, delle economie e dei settori vitali

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Dubai Future Foundation (DFF) ha lanciato oggi il “Future Opportunities Report: The Global 50” (Rapporto sulle opportunità future), evidenziando le più grandi opportunità, trasformazioni e tendenze che plasmano il futuro di governi, economie, settori e praticamente il futuro dell'umanità.

La terza edizione del rapporto annuale è stata lanciata strategicamente in occasione del più grande incontro governativo annuale al mondo nonché la maggiore piattaforma globale per esplorare il futuro dei governi. Le 50 opportunità delineate nel rapporto sono classificate in cinque categorie principali: Reimmaginare la salute, Ripristinare la natura, Potenziare le società, Ottimizzare i sistemi e Innovazioni rivoluzionarie. Le opportunità sono state identificate in base a quattro presupposti: le vite saranno più lunghe e più sane, i cambiamenti climatici persisteranno, le diseguaglianze continueranno e la tecnologia continuerà ad avanzare.

Il lancio di questo rapporto fa parte di una serie di relazioni pubblicate dalla Dubai Future Foundation, l'ultima delle quali era “10 Megatrends Shaping Our Future” (10 grandi tendenze che plasmano il nostro futuro), pubblicata durante il World Governments Summit 2024 tenutosi in febbraio a Dubai.

Reimmaginare la salute

Le opportunità principali comprendono: stabilire una banca globale di ceppi batterici per facilitare lo sviluppo di terapie; abiti che conferiscono sostanze nutritive essenziali; nanobot che rigenerano i muscoli e combattono l'invecchiamento; organi umani stampati in 3D; radiologia personalizzata; affrontare la solitudine sulla terra attraverso esperimenti nello spazio; imparare dall'oceano per potenziare i settori farmaceutico e alimentare; e tecnologia che compensa i sensi umani.

Ripristinare la natura

Le opportunità principali comprendono: approccio alle città come ecosistemi; capacità di fornire acqua potabile senza limiti; accelerazione della crescita di alberi e piante; riprogettazione delle politiche ambientali; ed energia delle maree.

Potenziare le società

Le opportunità nell'area del potenziamento delle comunità includono: utilizzare le trasformazioni digitali per tutelare la cultura; adottare nuovi approcci alla promozione della salute mentale; rendere le soluzioni di intelligenza artificiale accessibili; e trarre vantaggio da nuovi percorsi di sviluppo in società diverse.

10 Megatrends

Il rapporto, stilato con la collaborazione di 25 esperti globali e vari partner della Dubai Future Foundation, delinea inoltre le prime 10 tendenze globali che modelleranno il futuro di queste opportunità, contribuendo alla loro realizzazione.

La versione completa del rapporto “Future Opportunities Report: The Global 50” 2024 è disponibile in arabo e in inglese all'indirizzo: https://www.dubaifuture.ae/the-global-50

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

