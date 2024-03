Trax Retail annuncia la nomina di un nuovo Amministratore delegato

Gary Laben vanta una lunga esperienza che permetterà di portare avanti la fase successiva di crescita del leader nell’innovazione per il settore retail

BOSTON: Trax Retail, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma tecnologica e di gestione dei dati, impegnata nella digitalizzazione del mondo fisico delle vendite al dettaglio, annuncia la nomina di Gary Laben alla carica di amministratore delegato. In questo ruolo Laben sarà responsabile della piattaforma per il settore retail basata sui dati e abilitata per la tecnologia nella sua fase successiva di crescita, con un focus sullo sviluppo di soluzioni avanzate e innovative per produttori di beni di largo consumo, imprese di vendita al dettaglio e acquirenti.

“In quanto pioniere e leader nell’innovazione ed esecuzione nel settore retail, Trax ha un’opportunità trasformativa di sfruttare nuove tecnologie e flussi di dati”, commenta Laben.

Fonte: Business Wire

