Intelligenza non artificiale: la slancio alla base dell'innovazione dell'IA in Kinaxis

Oltre il 50% dei brevetti dei leader delle catene di fornitura sono basati su IA/ML

OTTAWA, Ontario: Kinaxis (TSX:KXS), leader mondiale delle catene di fornitura e pioniere nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) e dell'apprendimento automatico (ML), ha gettato le basi per un continuo successo nel settore grazie a un portafoglio brevetti in rapida crescita. Negli ultimi cinque anni, il portafoglio brevetti dell'azienda è cresciuto di oltre il 500% e, ad oggi, il 55% del portafoglio riguarda innovazioni basate su IA e ML.

Questa crescita esponenziale è il diretto risultato di notevoli investimenti in ricerca e sviluppo, nell'ambito dell'impegno dell'azienda a rafforzare la propria posizione di leadership in qualità di fornitore di tecnologie di fiducia per i responsabili delle catene di fornitura a livello globale.

Fonte: Business Wire

