BLUETTI lancia la nuova AC200L Portable Power Station in Europa il 13 marzo

BERLINO: BLUETTI, il principale innovatore di soluzioni di energia sostenibile, è entusiasta di annunciare il lancio imminente del suo ultimo prodotto, BLUETTI AC200L, una power station portatile, il cui ingresso sul mercato europeo è previsto per il 13 marzo. Progettata per rivoluzionare l'energia portatile, AC200L è una potenza di affidabilità, efficienza ed ecosostenibilità.

Potenza e durata ineguagliate

La BLUETTI AC200L contiene una robusta batteria al litio ferro fosfato (LiFePO₄) da 2.048 Wh, che assicura longevità e sicurezza per oltre dieci anni con più di 3.000 cicli di vita. BLUETTI offre inoltre ben 5 anni di garanzia, una delle migliori nel settore, per maggiore tranquillità. Dotata di un formidabile invertitore CA a onda sinusoidale pura da 2.400 W (7.200 W di sovratensione), estensibile a 3.600 W in modalità Power Lifting, l'AC200L è pronta a gestire con facilità sia elettrodomestici a elevato carico elettrico che delicate apparecchiature elettroniche.

Capacità estensibile e ricarica rapida

L'AC200L è in grado di alimentare in maniera indipendente una macchina da caffè da 1.200 W, preparando circa 31 tazze di caffè, e di sostenere un frigorifero da 150 W per oltre 12 ore. Inoltre, supporta l'espansione della capacità grazie a batterie aggiuntive come la B230 da 2.048 Wh o due batterie da B300 da 3.072 Wh. Questo aumenta la sua capacità rispettivamente a 4.096 Wh o 8.192 Wh, prolungando la sua autonomia secondo necessità.

Con una capacità di ricarica rapida di 2.400 W, l'AC200L può raggiungere l'80% di carica dalla parete in soli 45 minuti. In condizioni meteo ottimali, completa una carica solare da 1.200 W in circa 2 ore, perfetto per le esigenze di alimentazione di backup e in movimento.

Prese versatili e funzioni intelligenti

L'AC200L vanta 10 prese per diverse esigenze di alimentazione, compresa una porta da 48 V DC per la ricarica della batteria del camper se abbinato al caricabatterie CC-CC BLUETTI D40 opzionale, che converte l'alimentazione a 12 V pr la maggior parte dei dispositivi camper.

Inoltre, gli utenti possono regolare queste impostazioni e monitorare/gestire la batteria tramite l'app BLUETTI, migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

Informazioni su BLUETTI

Impegnata per un futuro sostenibile, BLUETTI è stata pioniera di soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili, sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI ha fornito energia a oltre 100.000 famiglie africane nelle aree rurali. Grazie a un portfolio esteso e variegato, BLUETTI continua ad avere un impatto tangibile e positivo sulla riduzione al minimo dell’impronta di carbonio in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su BLUETTI e i suoi prodotti innovativi, visitare il sito internet di BLUETTI.

Fonte: BLUETTI EU Marketing

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita