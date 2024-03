Le agenzie europee adottano la tecnologia di identificazione delle sostanze chimiche di 908 Devices

Il dispositivo MX908 di 908 Devices viene impiegato in tutta Europa per il rilevamento e l'identificazione di tracce chimiche, promuovendo le relazioni con la NSPA (NATO Support Procurement Agency) e il progetto europeo DrugDetect

BOSTON: 908 Devices Inc. (Nasdaq: MASS), pioniere nel campo dei dispositivi portatili e desktop per l'analisi chimica e biochimica, annuncia l'ultima adozione internazionale dell'MX908, dispositivo per il rilevamento a livello di traccia e l'identificazione delle principali droghe e minacce chimiche. DrugDetect EU e la NSPA (NATO Support Procurement Agency) hanno stipulato nuovi contratti per l'utilizzo dell'MX908, un dispositivo portatile per la spettrometria di massa ad alta pressione (HPMS).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita