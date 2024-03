Altium presenterà le innovazioni più recenti all’Embedded World 2024 dal 9 all’11 aprile

SAN DIEGO: Altium (ASX: ALU), una delle principali aziende di livello internazionale nel settore dei sistemi di progettazione di elettronica, sarà presente all’Embedded World 2024 per esporre le sue innovazioni più recenti nell’ecosistema in cui opera: Altium Designer, Altium 365, Octopart e Altium Electronics Lifecycle Management, il sistema integrato digitalmente di livello aziendale per l’hardware nell’elettronica. L’Embedded World 2024 si svolgerà dal 9 all’11 aprile a Norimberga, in Germania. Altium potrà essere visitata allo stand 4-305.

“Altium è posizionata in modo unico per ridefinire il futuro dello sviluppo e produzione di elettronica. Guardiamo con fiducia all’opportunità di condividere la nostra visione di un settore trasformato – che si sta rapidamente realizzando – insieme ai leader mondiali nella tecnologia integrata all’Embedded World 2024”. – Naomi Hamels, Vicepresidente marketing aziendale presso Altium

Fonte: Business Wire

