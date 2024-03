Lessengers annuncia il lancio dei transceiver ottici 800G parzialmente ritemporizzati, primi nel settore, per carichi di lavoro IA/ML

L’azienda presenterà un portafoglio completo di dispositivi ottici 800G per IA/ML all’OFC 2024 che si svolgerà a San Diego

SEOUL, Corea del Sud: LESSENGERS Inc., produttore di innovativi componenti ottici basati sulla sua tecnologia brevettata di “cablaggio ottico diretto” (DOW, direct optical wiring), oggi ha annunciato il lancio di un portafoglio completo di dispositivi ottici 800G progettati per carichi di lavoro IA/ML in data center a iperscala. Lessengers sta aggiungendo la funzionalità di parziale ritemporizzazione ai transceiver 800G, che prevede la presenza di un chip DSP integrato sul lato trasmettitore.

Questa funzionalità renderà possibile una vasta gamma di interoperabilità con altri transceiver collegabili e ridurrà il consumo di potenza grazie all’uso di un semiritemporizzatore.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita