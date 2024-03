Belkin aggiunge il Supporto iPhone per Apple TV 4K alla sua collezione di accessori compatibili con la Fotocamera Continuity

Disponibile ora

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi annunciato la disponibilità del Supporto iPhone con MagSafe per Apple TV 4K. È disponibile per l’ordine da oggi, al costo di 54,95 €, su apple.com e presso gli Apple Store di tutto il mondo.

Il Supporto iPhone con MagSafe per Apple TV 4K è progettato per integrarsi con la funzionalità della Fotocamera Continuity di tvOS 17, consentendo agli utenti di posizionare facilmente l’iPhone nella modalità ritratto o paesaggio, mentre utilizzano app supportate quali FaceTime, Webex e Zoom, o funzionalità come Apple Music Sing*. Il supporto è appositamente studiato per fissarsi saldamente su TV con spessore fino a 4 pollici (circa 10,16 cm) e funziona anche quando usato da solo per chattare a mani libere sul grande schermo, a casa, in ufficio o durante i viaggi.

Caratteristiche del prodotto:

Mantiene l’iPhone saldamente in posizione con la tecnologia MagSafe

Compatibile con TV e monitor fino a 10,16 cm di spessore, grazie ai bracci regolabili

Può essere usato come supporto stand-alone per il posizionamento su mobili porta TV e console multimediali

Supporta un’inclinazione da - 20 a + 30 gradi e può essere esteso fino a 40 mm, per impostare l’angolazione di visualizzazione preferita nelle modalità ritratto o paesaggio

La confezione include piastre e staffe di montaggio opzionali per una maggiore stabilità

Con una finitura di qualità e uno chassis in metallo durevole, questo prodotto non richiede strumenti speciali per l’installazione

Belkin offre una gamma completa di supporti progettati per integrarsi con la Fotocamera Continuity, una funzionalità che permette agli utenti di utilizzare la fotocamera dell’iPhone come una webcam con dispositivi Mac e Apple TV 4K compatibili. La collezione include il Supporto iPhone per notebook, il Supporto iPhone per desktop e display Mac, e il nuovo Supporto iPhone per Apple TV 4K.

Il kit multimediale è disponibile per il download qui.

*Supporta le funzionalità della Fotocamera Continuity nell’ultima versione di tvOS 17 su Apple TV 4K (2a generazione) e versioni successive.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Fonte: Business Wire

