Thales collabora con Neural Labs per sostenere le città smart alimentate dall'IA

Espansione della partnership ventennale per integrare le licenze cloud

Le capacità SaaS consentiranno a Neural Labs di distribuire e aggiornare licenze da qualsiasi luogo per i suoi clienti e rivenditori

MEUDON, Francia: Thales, leader globale nell'ambito di monetizzazione e licenze software, ha ampliato la sua partnership con Neural Labs , una società che fornisce analisi video per città smart e sistemi di trasporto intelligenti (ITS) basati sull'IA per abilitare soluzioni sicure, efficienti e pratiche per il controllo all'accesso dei veicoli e la pianificazione logistica.

La piattaforma Sentinel di Thales offre servizi per la distribuzione di licenze software, la gestione dei diritti, la consegna e la protezione delle stesse, aiutando Neural Labs ad automatizzare in modo rapido ed efficiente la creazione e l'emissione di licenze.

Fonte: Business Wire

