Church & Dwight, azienda leader nel settore dei beni di consumo confezionati, sceglie Rockwell Automation per migliorare la cybersecurity resilience in produzione

Church & Dwight ha avviato una collaborazione con Rockwell Automation per migliorare il proprio programma di cybersecurity in ambito OT, implementando rigorosi standard di sicurezza

MILWAUKEE: Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi di essere stata scelta da Church & Dwight Co., Inc. (NYSE: CHD) per rafforzare il programma di cybersecurity dell'azienda di beni di consumo. Church & Dwight ha scelto Rockwell Automation specificamente per aiutare a costruire resilienza e ridurre al minimo i rischi nelle sue pratiche di sicurezza della tecnologia operativa (OT) in produzione.

Il numero di attacchi informatici contro la produzione e le infrastrutture critiche continua ad aumentare. Un recente rapporto ha rilevato che l’industria manifatturiera è tra le più frequentemente attaccate in ambito OT/sistemi di controllo industriale (ICS). Con diversi marchi sotto il proprio cappello, Church & Dwight ha riconosciuto la criticità e l'importanza di disporre di una solida postura di sicurezza OT e per questo si è rivolta a Rockwell Automation. L'obiettivo era quello di avere una comprensione più approfondita del profilo di rischio delle sue attività produttive, identificando gli asset critici, le vulnerabilità e le eventuali falle nella sicurezza. Dopo aver esaminato e classificato i rischi, Rockwell Automation ha collaborato con Church & Dwight per sviluppare un piano di azioni correttive, nuove politiche di sicurezza e altre misure per ridurre al minimo i rischi.

“Abbiamo scelto Rockwell Automation perché eravamo alla ricerca di un nuovo partner che ci aiutasse a migliorare la nostra postura di sicurezza OT e produttiva. Sapevamo di aver bisogno del meglio del meglio in grado di comprendere la nostra visione”, ha dichiarato David Ortiz, Chief Information Security Officer (CISO) di Church & Dwight. “Collaborando con Rockwell Automation sul nostro programma per la sicurezza informatica OT, abbiamo acquisito una conoscenza approfondita del nostro panorama di cybersecurity e degli strumenti di cui avevamo bisogno”.

“In Rockwell Automation crediamo fermamente nell’aiutare le aziende a riconoscere l’importanza della cybersecurity OT", ha dichiarato Mark Cristiano, global commercial director di Rockwell Automation. “Nel corso della collaborazione con Church & Dwight, abbiamo implementato nuovi controlli e procedure di sicurezza e abbiamo già assistito a un cambiamento radicale nelle pratiche OT dell’azienda. Siamo orgogliosi di avvalerci delle nostre migliori partnership per aiutare Church & Dwight a raggiungere i suoi obiettivi di sicurezza informatica”.

Cliente di lunga data delle soluzioni industriali di Rockwell Automation, nel 2020, Church & Dwight ha esteso questa cooperazione per portare avanti l'iniziativa Manufacturing Cybersecurity Program. Da allora, l'azienda ha raggiunto i suoi obiettivi di cybersecurity nel mitigare i rischi e comprendere il proprio scenario OT. Una volta messe in atto le funzioni di rilevamento delle minacce, Church & Dwight ha attivato un programma di monitoraggio continuo attraverso i servizi OT gestiti da Rockwell Automation. Questi servizi gestiti integrano e supportano l'attuale centro operativo per la sicurezza IT di Church & Dwight, colmando il divario tra le reti IT e OT e riducendo i rischi informatici in tutta l'azienda.

Per saperne di più sulla collaborazione tra Church & Dwight e Rockwell Automation, visitate: https://www.rockwellautomation.com/de-de/company/news/case-studies/church-dwight-ot-cybersecurity.html

Informazioni su Church & Dwight

Church & Dwight Co., Inc. fondata nel 1846, è il principale produttore statunitense di bicarbonato di sodio. L'azienda produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti per la cura della persona, per la casa e prodotti speciali con marchi rinomati come ARM & HAMMER®, TROJAN™, OXICLEAN™, SPINBRUSH™, FIRST RESPONSE™, NAIR™, ORAJEL™, XTRA™, L’IL CRITTERS™ e VITAFUSION™, BATISTE™, WATERPIK®, ZICAM®, THERABREATH™ ed HERO MIGHTY PATCH®. Questi 14 marchi rappresentano circa l'85% delle vendite totali. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web dell’azienda.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 29.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

Fonte: Business Wire

