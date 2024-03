La Dott.ssa Dawn Wright di Esri prescelta per far parte del programma 2024 US Science Envoys

La Chief Scientist Esri farà parte del prestigioso gruppo di inviati scientifici, per la prima volta nella storia del programma del Dipartimento di Stato composto interamente da donne

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligenza della localizzazione, è orgogliosa di annunciare che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha incluso la Dott.ssa Dawn Wright, Chief Scientist Esri, nel gruppo di quattro insigni scienziate che nel 2024 svolgeranno il ruolo di Inviata scientifica degli Stati Uniti. Nell’ambito del programma eminenti scienziati e ingegneri mettono a frutto le loro competenze e le reti di contatti create per stringere rapporti e individuare opportunità di cooperazione internazionale sostenuta per portare avanti soluzioni a problemi condivisi, impegnarsi per l’innovazione e dimostrare l’ingegnosità tecnica e la leadership scientifica degli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

