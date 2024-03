Il SoC AIoT per l’edge basato sul RISC-V di Canaan ha adottato vari IP-core per GPU e ISP di VeriSilicon

Integrare il portafoglio di VeriSilicon IP-core per l’elaborazione a livello dei pixel nel chip K230 a bassa latenza e alta precisione

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato l’integrazione di vari IP-core – per l’Image Signal Processor (ISP) ISP8000, per il processore DeWarp DW200 e per la 2.5D Graphics Processor Unit (GPU) GCNanoV – nel chip Canaan K230, il primo chip AIoT per l’edge al mondo previsto per la produzione commerciale in grandi volumi che supporta lo standard RISC-V Vector 1.0. Questa collaborazione segna un progresso significativo nello sviluppo di soluzioni AIoT per l’edge a bassa latenza e alta precisione, come terminali all’edge per input multimodali e modelli di grandi dimensioni, moduli di percezione ottica strutturati in 3D, robot interattivi, hardware open source nonché hardware per la fabbricazione intelligente, soluzioni per la domotica e istruzione basata sull’IA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita