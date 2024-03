Cleantech Company Themo ha sviluppato una tecnologia esclusiva con termostato smart che consente al riscaldamento elettrico privato di ottenere guadagni partecipando all'equilibrio della rete

TALLINN, Estonia: La tecnologia con termostato smart messa a punto dall'azienda estone-finlandese di cleantech Themo ha superato i requisiti della riserva di contenimento della frequenza di Fingrid in Finlandia. Questo significa che la frequenza della rete elettrica nazionale finlandese riuscirà in futuro ad essere equilibrata facilmente e rapidamente grazie ai sistemi di riscaldamento di tutte le abitazioni e altri spazi residenziali e abitativi finlandesi a riscaldamento elettrico. I termostati smart di Themo fanno risparmiare denaro ai loro utenti ottimizzando i consumi elettrici considerando il prezzo attuale sul mercato. Inoltre, i proprietari verranno ora ricompensati per l'utilizzo di termostati nel mercato di riserva.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita