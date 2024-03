NatWest investe su Icon Solutions per rafforzare l'impegno nei confronti della modernizzazione dei pagamenti

LONDRA: NatWest ha annunciato un investimento di minoranza strategico in Icon Solutions, un fornitore fintech leader di tecnologia per pagamenti e servizi di consulenza. L'investimento segue la notizia data il settembre scorso della scelta fatta da NatWest di Icon Solutions Payments Framework (IPF) per accelerare la modernizzazione di pagamenti bancari.

Lanciato nel 2020, IPF è un framework di pagamenti con approccio "low code" che consente agli esperti di pagamenti aziendali di creare flussi di lavoro leader del settore, oltre a permenttere ai team di ingeneria software di ampliare rapidamente e creare integrazioni altamente personalizzabili nei sistemi bancari esistenti.

Si prevede che l'investimento e la partnership continua con Icon Solutions accelereranno i risultati strategici di NatWest nello spazio dei pagamenti, forniranno ai clienti una maggiore scelta e getteranno le basi per l'innovazione futura in ambito dei pagamenti.

Fonte: Business Wire

