TuneTaxi viene lanciato con oltre 1 milione di canzoni generate dall'IA e royalty free e con canali musicali gratuiti

NEW YORK e HILVERSUM, Paesi Bassi: TuneTaxi, un nuovo rivoluzionario servizio musicale, è entusiasta di annunciare il lancio della sua piattaforma innovativa, iniziando con 15 canali di musica di sottofondo gratuiti. TuneTaxi definisce un nuovo standard per la qualità della musica generata dall'IA, indistinguibile da quella creata dall'uomo, con una vasta libreria di oltre 1 milione di brani generati dall'IA e privi di diritti d'autore. TuneTaxi non solo offre l'accesso gratuito a musica di alta qualità, ma presenta anche canali premium per chi cerca contenuti esclusivi, integrando meglio dell'innovazione dell'IA con l'accessibilità e la scelta per gli utenti.

Canali gratuiti e premium che rispondono a qualsiasi esigenza

TuneTaxi desidera soddisfare le diverse esigenze di retailer, content creator e attività di tutto il mondo, offrendo una colonna sonora senza precedenti per migliorare qualsiasi ambiente.

