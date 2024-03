European DataWarehouse insignita per la quarta volta del premio Data Provider of the Year

LONDRA: European DataWarehouse (EDW) ha il piacere di annunciare il conferimento del premio Data Provider of the Year (Fornitore di dati dell'anno) ai Global Capital European Securitization Awards 2024 di Londra.

La cerimonia di premiazione riconosce i risultati eccezionali nella finanza strutturata europea, con i vincitori scelti dal pubblico con un voto popolare. Si tratta della quarta volta in sei anni in cui EDW si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento Data Provider of the Year, ottenuto anche nel 2019, 2022 e 2023.

"Ottenere questo premio per la quarta volta è un risultato notevole, che dimostra il livello di fiducia e riconoscimento conquistati dal nostro team nel mercato europeo delle cartolarizzazioni ” è il commento del Dr. Christian Thun, CEO di EDW.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita