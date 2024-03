Kinaxis dà il benvenuto al partner di estensioni di soluzioni Climatiq

L'integrazione offre alle aziende informazioni in tempo reale per segnalare decisioni per una catena logistica sostenibile

OTTAWA, Ontario: Kinaxis ® (TSX:KXS), fornitore leader di soluzioni per la gestione della catena logistica, dà il benvenuto nel proprio ecosistema al partner SolEx di estensioni di soluzioni Climatiq, una società fornitrice di soluzioni di carbon intelligence. Come parte dell'integrazione, i clienti di Kinaxis otterranno accesso a informazioni precise sul carbonio per la logistica upstream e downstream e potranno analizzare l'impronta di carbonio di qualsiasi componente o materiale tracciato con Kinaxis.

"Costi ed entrate sono KPI aziendali chiave e la CO2 si sta ora affermando come il terzo KPI”, ha dichiarato Hessam Lavi, CEO di Climatiq.

Fonte: Business Wire

