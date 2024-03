Shin-Etsu Chemical sviluppa la prima resina siliconica all'acqua a rapida polimerizzazione del settore priva di emulsionanti

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Sede: Tokyo; Presidente: Yasuhiko Saitoh) ha sviluppato la prima* resina siliconica del settore che non utilizza emulsionanti — la resina siliconica all'acqua a rapida ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/03/2024