Promozione di dirigenti di FourKites alla guida dell'adozione del settore e per accelerare il valore per i clienti

Le promozioni sottolineano l'importanza attribuita da FourKites alla risoluzione delle principali sfide dei clienti Fortune 500 con soluzioni innovative

CHICAGO: Il fornitore leader di visibilità in tempo reale della catena logistica FourKites ® ha annunciato oggi la promozione di Priya Rajagopalan a Presidente di Prodotti, Tecnologia e Operazioni, nonché la nomina di Ron Richardson in qualità di Chief Revenue Officer (CRO). Queste nomine sottolineano l'attenzione di FourKites per la crescita e l'innovazione rapide, con lo sguardo rivolto in particolare alla risoluzione delle esigenze più pressanti dei clienti.

Priya Rajagopalan è alla guida delle funzioni Prodotto, Ingegneria e Clienti di FourKites, con l'obiettivo di allineare le esigenze dei clienti e il motore di innovazione dell'azienda per generare il massimo valore per i clienti.

Fonte: Business Wire

