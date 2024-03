CircleCI lancia un agente di automatizzazione dell’orchestrazione delle nuove versioni software

La nuova funzionalità CircleCI releases fornisce agli sviluppatori visibilità completa delle implementazioni a supporto di innovazioni più veloci alla scala necessaria

SAN FRANCISCO: CircleCI, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di consegna e integrazione continue (CI/CD), oggi ha lanciato CircleCI releases, che consente agli sviluppatori di automatizzare l’orchestrazione delle nuove versioni direttamente dall’interfaccia utente CircleCI. Grazie all’attuale supporto per Kubernetes e Amazon SageMaker, gli sviluppatori ora hanno visibilità completa delle loro implementazioni nella fase di produzione e accesso ai comandi di ripristino (per es., ripristina versione, aumenta/riduci il numero di componenti, riavvia componente) ai fini di una gestione integrata delle versioni. CircleCI releases fa sì che l’implementazione del codice sia meno rischiosa, focalizzata sull’utente e più accessibile agli sviluppati per lanciare le nuove versioni più rapidamente e con fiducia.

Fonte: Business Wire

