Posiflex si aggiudica il premio iF DESIGN AWARD 2024 per Haydn ZT Series e Gen9 Base

I prodotti vincenti esemplificano lo spirito imprenditoriale orientato all'innovazione e l'etica incentrata sul cliente di Posiflex

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology Inc., leader globale nella produzione di sistemi POS per punti vendita e di soluzioni Online to Offline (O2O), è lieta di annunciare che la sua soluzione Haydn ZT Series - il primo terminale POS al mondo con un design a conchiglia modulare brevettato e un'eccezionale facilità di manutenzione - e la sua soluzione Gen9 Base, che integra una stampante termica e alimentazione per ottenere la massima efficienza in termini di spazio, hanno ricevuto il riconoscimento iF DESIGN AWARD 2024 nella categoria Prodotto per l'uso con il pubblico/nel retail assegnato dall'organizzazione iF International Forum Design GmbH con sede ad Hannover, uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del design.

Fonte: Business Wire

