L&T Technology Services (LTTS) si aggiudica uno storico programma da ∼100 milioni di USD per la sicurezza informatica

LTTS aprirà un centro dedicato alla sicurezza informatica basata sull'IA e sull'apprendimento automatico e l'analisi delle minacce digitali, per Maharashtra Cyber, per migliorare la sicurezza e la consapevolezza informatica dei cittadini.

BANGALORE, India: L&T Technology Services Limited (LTTS) (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda leader a livello globale specializzata nel settore dei servizi di ingegneria e tecnologia, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un programma primo nel suo genere in India per un valore di circa 100 milioni di USD dal Maharashtra State Cyber Department, del governo del Maharashtra. Questa iniziativa estende l'impegno di LTTS in direzione dello sviluppo di città intelligenti e sicure, digitalmente interconnesse, attraverso soluzioni di sicurezza informatica e di analisi forense digitale consolidate sotto un unico ombrello.

Nell'ambito di questa iniziativa pionieristica del governo del Maharashtra, LTTS, in consorzio con M/s KPMG Assurance and Consulting Services LLP in qualità di partner forense, fornirà soluzioni avanzate di sicurezza informatica allo Stato, migliorando la sicurezza pubblica contro le minacce informatiche.

Fonte: Business Wire

