Microsoft sceglie BrowserStack come Partner preferito per i test sulle app

DUBLINO: BrowserStack, azienda che sviluppa l’omonima piattaforma avanzata di test software, oggi ha annunciato una partnership strategica con Microsoft per supportare la transizione degli utenti di Visual Studio App Center alla piattaforma di test di dispositivi BrowserStack. Microsoft ha scelto BrowserStack come partner preferito per assicurare una migrazione regolare e priva di problemi per gli sviluppatori.

App Automate, basata sulla tecnologia BrowserStack Real Device Cloud, offre una soluzione completa, scalabile con funzionalità all’avanguardia e un’esperienza intuitiva. Con oltre 20.000 autentici dispositivi Android e iOS, test immediati, accesso a sensori di dispositivi reali, impostazioni e app predefinite, configurazione sicura del network e sicurezza senza compromessi su dispositivi ripristinati alle condizioni originarie, BrowserStack Real Device Cloud aiuta i team di sviluppatori con test veloci, facili ed esaustivi.

Fonte: Business Wire

