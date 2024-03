Kymeta inizia a evadere gli ordini dei clienti della sua prima antenna multi-orbita mobile a pannello piatto per utenti militari

Kymeta Osprey ™ u8 HGL, un terminale ibrido GEO-LEO-cellulare è attualmente in fase di spedizione dopo il successo delle prove sul campo

REDMOND, Wash.: La prima azienda mondiale di antenne satellitari a pannello piatto, Kymeta (www.kymetacorp.com), ha annunciato oggi al SATELLITE 2024 che Osprey u8 HGL, un terminale ibrido geostazionario/a bassa orbita terrestre (GEO/LEO/LTE) realizzato appositamente per utenti militari, è in fase di spedizione dalla propria sede di Woodinville, Washington. È il primo terminale multi-orbita disponibile in commercio e il primo terminale multi-orbita sulla rete LEO di Eutelsat OneWeb. Kymeta ha annunciato il lancio ufficiale lo scorso ottobre e sta evadendo gli ordini arretrati.

Fonte: Business Wire

