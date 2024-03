Cielo lancia la sua prima soluzione di IA generativa per l'acquisizione di talenti: CLO.ai

BROOKFIELD, Wisconsin: Cielo, il partner di acquisizione di talenti leader al mondo, ha lanciato oggi la sua prima soluzione di IA generativa (GenAI) per l'acquisizione di talenti: CLO.ai. Sviluppata a partire da una nuova serie di principi del settore per un utilizzo responsabile dell'IA, questo strumento intelligente consente ai responsabili dell'acquisizione di talenti di ottimizzare la potenza della GenAI per ottenere migliori risultati di assunzioni, tutelando le esperienze dei candidati.

"In un mercato competitivo e chiassoso con molte metodologie e tecnologie emergenti e a volte non testate, Cielo ha definito una strategia responsabile nei confronti dell'intelligenza artificiale nell'acquisizione di talenti e risorse umane. A Cielo, i data scientist, gli ingegneri e gli esperti di acquisizione di talenti collaborano per migliorare i modelli di IA generativa, valutare la pertinenza e la precisione dei dati e operare in un ambiente sicuro, contribuendo perciò a un'esperienza ottimizzata per i loro clienti e candidati. Non solo si muovono in questo scenario, ma contribuiscono anche al suo sviluppo futuro."

Fonte: Business Wire

