Airgain firma un accordo di distribuzione globale con Techship

Secondo il termini dell'accordo, Techship distribuirà a livello globale la gamma di modem cellulari plug-in NimbeLink®, supportando gli OEM nella progettazione e produzione di dispositivi connessi.

SAN DIEGO: Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), uno dei principali fornitori di soluzioni di connettività wireless che produce e distribuisce componenti incorporati, antenne esterne e sistemi integrati in tutto il mondo, ha annunciato la firma di un accordo di distribuzione con Techship, Inc. per la sua linea di modem cellulari interni NimbeLink® e altri prodotti abilitati alla funzionalità wireless. I termini dell'accordo prevedono la distribuzione globale da parte di Techship della gamma NimbeLink di modem cellulari plug-in di Airgain, a supporto degli OEM nella progettazione e produzione di dispositivi connessi.

“Grazie al nostro nuovo accordo con Techship, Airgain amplia la distribuzione dei suoi prodotti su due continenti”, ha dichiarato Lance Laing, Vice Presidente, Vendite negli USA per Airgain.

Fonte: Business Wire

