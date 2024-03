ZAPI GROUP presenta nuove soluzioni per l’automazione della movimentazione materiali al LogiMAT 2024

I progressi fatti da BlueBotics espandono la leadership di ZAPI GROUP nell’elettrificazione e nell’automazione della movimentazione dei materiali

STUTTGART, Delaware: ZAPI GROUP, una delle principali aziende di livello internazionale nell’elettrificazione, oggi ha annunciato che sta presentando le sue soluzioni per i settori dell’elettrificazione e della movimentazione dei materiali al LogiMAT 2024, nel corso del quale sta pure annunciando l’espansione di BlueBotics, un’impresa ZAPI GROUP e leader nello sviluppo della tecnologia di navigazione autonoma. BlueBotics ha stretto una partnership con Pramac – uno dei più importanti produttori mondiali di attrezzature per la movimentazione dei materiali nei magazzini – e ha espanso il software di gestione parchi veicoli a guida automatizzata (AGV, automated guided vehicle) e mission ANT server. Queste pietre miliari rafforzano la posizione di ZAPI GROUP di impresa completa nello sviluppo di soluzioni per la gestione di parchi AGV e navigazione autonoma per l’elettrificazione.

Fonte: Business Wire

