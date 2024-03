Sysdig classificata n.1 nel report di Gartner® “L’opinione del cliente” sugli strumenti CSPM

I clienti collocano Sysdig al primo posto in classifica con il massimo di 5 stelle e un punteggio di 4,9/5 in relazione alle funzionalità del prodotto nel report di Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer” sugli strumenti di gestione della postura di sicurezza cloud

SAN FRANCISCO: Sysdig, leader nel settore della sicurezza cloud basata su dati approfonditi e utili continuamente aggiornati, oggi ha annunciato di essere stata nominata un’Impresa altamente performante – una delle due sole aziende che hanno ricevuto il riconoscimento – nel report di Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” sugli strumenti di gestione della postura di sicurezza cloud (CSPM, Cloud Security Posture Management). Sysdig è l’unica piattaforma di sicurezza cloud ad avere ricevuto cinque stelle nel report, che è stato preparato direttamente sulla base del feedback dei clienti e sintetizza le recensioni e valutazioni ricevute al 30 novembre 2023.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita