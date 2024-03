Butterfly Network ottiene la certificazione UE MDR per i dispositivi Butterfly iQ+ nei principali mercati europei

La Società aggiungerà nuove importanti funzionalità avanzate, come Pulse Wave Doppler e Auto B-Line Counter ai dispositivi europei Butterfly iQ+ nei prossimi mesi.

La certificazione serve inoltre da base per realizzare il lancio europeo del nuovo dispositivo Butterfly iQ3 nei prossimi mesi di quest'anno.

BURLINGTON, Mass. e NEW YORK: Butterfly Network, Inc. (“Butterfly”, “la Società”) (NYSE: BFLY), un'azienda di sanità digitale che trasforma la cura attraverso la potenza di una tecnologia a ultrasuoni portatile basata su semiconduttori e di un software intuitivo, oggi ha annunciato di aver ottenuto il suo certificato MDR (Medical Devices Regulation), il regolamento europeo sui dispositivi medici, per il sistema a ultrasuoni Butterfly iQ+.

Fonte: Business Wire

