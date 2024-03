La piattaforma di elaborazione per visione artificiale intelligente JH-7110 basata sul RISC-V di StarFive ha adottato l’IP-core VeriSilicon per il processore del display

L’IP-core VeriSilicon DC8200, scalabile e flessibile, assicura adattabilità al display ed effetti di alta qualità, offrendo un’esperienza visiva immersiva

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato l’integrazione del suo IP-core DC8200 per il processore del display nel SoC (System-on-Chip) per la produzione di massa della piattaforma JH-7110 basata sul RISC-V di StarFive. Grazie alle notevoli prestazioni conseguibili, al basso consumo di potenza e alle funzioni di elevata sicurezza, questa collaborazione assicura una soluzione completa di elaborazione per visione artificiale intelligente su misura per una varietà di applicazioni: cloud computing, controlli industriali, Network Attached Storage (NAS), tablet e interfaccia uomo-macchina (HMI).

L’IP-core VeriSilicon DC8200 supporta miglioramenti avanzati della qualità dell’immagine, rendendo possibili per l’utente esperienze visive di altissimo livello.

Fonte: Business Wire

