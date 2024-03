Bixia amplia le operazioni commerciali con Hansen

MELBOURNE, Australia: Hansen Technologies (ASX:HSN), fornitore leader globale di software e servizi per i settori energetico, idrico e delle comunicazioni, è lieto di annunciare l'espansione della sua partnership con l'azienda di servizi pubblici svedese Bixia. Ai sensi di tale accordo, Bixia espanderà le sue capacità di trading sfruttando la modularità di Hansen Trade per aggiungere i servizi ausiliari di trading e comunicazione automatica con i clienti FCR (Frequency Containment Reserve) e mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve). Questa espansione parte dall'attuale distribuzione di Hansen Trade per il trading intraday, avviato all'inizio di quest'anno.

Il modulo FCR di Hansen Trade consente a Bixia di operare automaticamente nel mercato FCR, incluse le operazioni di invio automatico di offerte e di gestione dei risultati del trading.

Fonte: Business Wire

