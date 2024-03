BYD raggiunge il traguardo di sette milioni di veicoli a nuova energia prodotti ad oggi

SHENZHEN, Cina: Il 25 marzo, BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, è diventato il primo produttore automobilistico al mondo a raggiungere il traguardo di sette milioni di veicoli a nuova energia con la DENZA N7, presentata allo stabilimento di Jinan, in Cina, simbolo di un nuovo successo rivoluzionario dell'azienda.

BYD ha raggiunto la produzione di 1 milione di NEV nel maggio 2021, triplicando rapidamente la cifra nei 18 mesi successivi, superando quindi le 5 milioni di unità in solo altri 9 mesi. In soli 7 mesi da questo traguardo, BYD ha accelerato la produzione e raggiunto la 7 milionesima unità, dimostrando una solida catena di fornitura completa e l'effetto di scala. Nel 2023, BYD ha registrato un fatturato complessivo annuale di NEV pari a 3,02 milioni di unità, rafforzando il suo status di leader globale nelle vendite di NEV. Una gamma di modelli dal suo ampio portafoglio di marchi è stata sempre in testa alle classifiche di vendita all'interno delle proprie singole categorie.

Grazie al dinamico coinvolgimento con il mercato internazionale, BYD ha rapidamente ampliato la sua presenza globale nel 2023, assistendo a un forte incremento nelle vendite internazionali di automobili a nuova energia che ha superato le 240.000 unità—una crescita pari al 337% rispetto all'anno precedente—rendendola la prima azienda cinese esportatrice di NEV nel 2023. Ad oggi, i veicoli a nuova energia per passeggeri di BYD sono stati introdotti in 64 Paesi e regioni di tutto il mondo, con investimenti strategici negli stabilimenti di produzione situati in Thailandia, Brasile, Uzbekistan e Ungheria. Quest'anno, BYD diventa inoltre il partner ufficiale del Campionato europeo di calcio UEFA 2024™, presentando al mondo i suoi veicoli a nuova energia.

Pensando al futuro, BYD si impegna ad ampliare e approfondire le strategie di localizzazione per i suoi prodotti, le sue tecnologie e la presenza del marchio sui mercati internazionali, continuando a guidare il settore automobilistico globale verso un'era più verde.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenza commerciale nel settore automotive, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con più di 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria e India. Dalla generazione e immagazzinamento di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni geografiche e più di 400 città. Quotata alle borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un’azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Per maggiori informazioni, visitare www.bydglobal.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la casa automobilistica controllata da BYD, la multinazionale high-tech che punta a un utilizzo ottimale delle innovazioni tecnologiche per una miglior qualità della vita. Nell'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi ricaricabili. L'azienda ha conquistato la competenza sulle tecnologie di base dell'intera catena industriale dei veicoli a nuove energie come batterie, motori elettrici e controller elettronici. In questi ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui le batterie lamellari, la tecnologia super ibrida DM-i, la piattaforma e 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e⁴, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus di BYD e il sistema super ibrido DMO. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver abbandonato la produzione di veicoli a carburanti fossili per passare a quelli elettrici, ed è rimasta al vertice delle vendite di automobili a nuove energie in Cina per 11 anni consecutivi.

Fonte: Business Wire

