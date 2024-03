B2Broker investe 5 milioni di dollari in B2Trader, la piattaforma di brokeraggio di nuova generazione

LONDRA: Il settore delle criptovalute è in una fase di crescita molto interessante: Bitcoin è a un massimo senza precedenti e il valore di mercato totale delle criptovalute supera i 2,37 trilioni di dollari. Questo coincide con l’introduzione del regolamento MiCA, che andrà in vigore a partire dal 30 giugno 2024 e sarà seguito da un’altra serie di normative il 30 dicembre 2024 con l’obiettivo di aumentare la credibilità e la trasparenza, promuovendo un’adozione più ampia delle criptovalute.

Con oltre 20.000 monete e token e un’utenza composta da più di 300 milioni di investitori, rispetto alle 128 coppie di valute e ai 50 milioni di investitori – questo è il numero stimato – del mercato valutario, le criptovalute stanno emergendo come una scelta più interessante per le contrattazioni. La crescente diffusione delle criptovalute è alimentata dalla loro vasta adozione in vari settori: finanziario, tecno-finanziario, dei pagamenti e altri ancora.

Fonte: Business Wire

