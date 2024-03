Medisca apre il laboratorio MAZ® in Arizona: un centro di ricerca per i clienti e l’innovazione

PLATTSBURGH, N.Y.: Medisca, una delle principali società internazionali nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura farmaceutica e per la medicina personalizzata, è orgogliosa di annunciare l’apertura del laboratorio Medisca MAZ a Phoenix, in Arizona. Dedicato esclusivamente allo sviluppo e all’espansione dell’ecosistema MAZ, il laboratorio MAZ è un centro di ricerca per i clienti e l’innovazione.

Lanciata nel 2016 con il primo miscelatore planetario nel settore dei sistemi di preparazione di formulazioni farmaceutiche e ora affermandosi nei settori della cannabis e di altri preparati per il benessere, la tecnologia MAZ ha ridefinito come vengono realizzati i beni di consumo e la medicina personalizzata – colmando lacune in processi di produzione che stabiliscono un nuovo standard di precisione, versatilità ed efficienza.

“Sulla base di oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, procedure operative proprietarie, più di 200 formulazioni e di otto brevetti, guardiamo con fiducia alla nostra nuova fase di innovazione ed espansione con l’apertura del laboratorio MAZ”, racconta Panagiota Danopoulos, Vicepresidente senior innovazione e strategia globale Medisca. “Servendo da centro di ricerca, esplorazione, test e sviluppo, il laboratorio MAZ fornisce un’infrastruttura per la crescita e per opportunità, al contempo creando uno spazio per stabilire rapporti con i nostri preziosi partner e i clienti e sensibilizzarli”.

Una dimostrazione dell’impegno della società a colmare le lacune esistenti nell’assistenza sanitaria, il laboratorio Medisca MAZ consentirà attività continue per lo sviluppo della proprietà intellettuale e di soluzioni di test per clienti personalizzate con la visione di mettere in grado i professionisti, in diversi settori del benessere, di progettare con precisione, produrre con efficienza e consentire l’accesso a beni di consumo unici.

Per saperne di più su come Medisca sta proteggendo la proprietà intellettuale della tecnologia MAZ fare clic qui.

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è una delle principali società internazionali nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura farmaceutica e per la medicina personalizzata, che vanta un vasto portafoglio di oltre 2.000 prodotti completato da una libreria di oltre 10.000 formulazioni mediche personalizzate, competenza e servizi nello sviluppo di sistemi di preparazione di formulazioni farmaceutiche, sensibilizzazione continua sui problemi dell’assistenza sanitaria, test analitici e altro ancora. Fornendo soluzioni messe a punto con estrema precisione per diversi settori del benessere in tutto il mondo, Medisca colma le lacune esistenti nell’assistenza sanitaria e rende possibile il benessere personalizzato per tutti. Per maggiori informazioni visitare www.medisca.com e seguirci su LinkedIn , Facebook e YouTube .

Fonte: Business Wire

