Cyolo Security annuncia una partnership con TD SYNNEX

I partner TD SYNNEX ora possono portare i loro clienti oltre il semplice “accesso” a “operazioni” in tutta sicurezza

MOUNTAIN VIEW, California: Cyolo, l’azienda che sviluppa soluzioni di accesso pensate per il settore industriale, oggi ha annunciato una nuova partnership con TD SYNNEX, uno dei principali aggregatori di soluzioni e distributori al mondo per l’ecosistema IT. La potente combinazione delle funzionalità di aggregazione della soluzione TD SYNNEX e della piattaforma di accesso da remoto sicuro, distribuito, altamente dirompente Cyolo aprirà per i partner nuove linee di servizio che produrranno ricavi. La partnership mette in grado i partner TD SYNNEX e Cyolo di rispondere alla crescente domanda da parte delle aziende di funzionalità di accesso da remoto sicuro in vari comparti – tecnologia operativa (OT), infrastruttura cruciale, ambienti fisici-informatici e i corrispondenti centri di acquisto.

Fonte: Business Wire

