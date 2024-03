Il client di posta elettronica eM Client lancia la propria app mobile

PRAGA: eM Client è un client e-mail cresciuto nel corso dei suoi 18 anni di esistenza fino a diventare uno strumento popolare ed efficace per la gestione della comunicazione e-mail, non solo per Windows e macOS. Ora introduce una versione mobile per iOS e Android, che promette un'ampia gamma di funzionalità mai viste prima in app per dispositivi mobili. In effetti, eM Client mobile app offre funzionalità e servizi di supporto paragonabili alla versione desktop quando si tratta di comunicazione via e-mail. Può essere utilizzata con qualsiasi provider e-mail e con qualsiasi tecnologia (IMAP, POP3, Exchange).

L'app include funzionalità avanzate come etichette, modelli, firme, testo rapido per l'inserimento di brevi testi predefiniti, opzioni per posticipare i messaggi o monitorare le risposte. Il supporto per le conversazioni, le cartelle globali e preferite, la ricerca avanzata, e la traduzione istantanea dei messaggi in arrivo. Supporta le notifiche push, così che gli utenti siano sempre informati dei nuovi messaggi in arrivo, all'istante.

eM Client per iOS e Android è inoltre focalizzato sulla sicurezza e sulla privacy. Supporta i più recenti meccanismi di sicurezza, offre una protezione avanzata contro il phishing e il tracciamento. eM Client mobile offre anche ampio supporto per la crittografia e-mail tra le app mobili. È l'unica a gestire sia la crittografia PGP che S/MIME, compresi i servizi per il download di certificati e chiavi pubbliche da directory online come eM Keybook, keys.openPGP.com o Proton. La crittografia può essere impostata molto facilmente direttamente nell'applicazione.

Tutto questo, in un'interfaccia utente di facile comprensione, visivamente e funzionalmente coerente con l'applicazione desktop. Proprio come su desktop, l'app può essere personalizzata nei minimi dettagli. Ciliegina sulla torta è la migrazione ultraveloce degli account e le impostazioni tramite codice QR.

La prima versione supporta le e-mail, ma nelle prossime settimane verrà aggiunto il supporto per la gestione di calendari, contatti, attività e note; funzionalità a cui gli utenti sono abituati dall'applicazione desktop.

Informazioni su eM Client

eM Client (www.emclient.com) è stata fondata nel 2006 con un obiettivo chiaro: sviluppare un client di posta elettronica moderno che sia sempre compatibile con le ultime tecnologie, che supporti tutti i principali provider di posta elettronica. eM Client combina funzionalità estese tramite un'interfaccia moderna e intuitiva. Le sue qualità, tra cui il supporto professionale, sono apprezzate da oltre 1.500.000 utenti e aziende in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

