Le aziende con prestazioni avanzate in termini di sicurezza informatica garantiscono un ritorno per gli investitori di quasi quattro volte superiore rispetto alle loro omologhe colleghi, stando a una ricerca di Diligent e Bitsight

Una nuova ricerca dimostra che la sicurezza informatica è una questione a livello di organizzazione, e pratiche di supervisione rafforzate del consiglio possono generare prestazioni migliori in termini di sicurezza informatica

NEW YORK: Le società con prestazioni avanzate di sicurezza informatica creano un ritorno per gli azionisti superiore del 372% rispetto alle loro omologhe con prestazioni di base per la sicurezza informatica, stando a una nuova relazione di Diligent e Bitsight. La relazione rivela inoltre che settori altamente regolamentati, come quello sanitario e dei servizi finanziari, ricevono punteggi più elevati in termini di sicurezza informatica, e le aziende con un comitato specializzato per il rischio o un comitato di verifica raggiungono prestazioni di sicurezza informatica superiori rispetto a quelle che non ne dispongono, con punteggi pari a 710 e 650 rispettivamente.

Fonte: Business Wire

