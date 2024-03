NTT Communications: un evento digitale collega Tokyo e Kanazawa attraverso l’APN IOWN più lunga al mondo per celebrare l’estensione della linea Hokuriku Shinkansen

Si sono tenuti vari eventi digitali presso la stazione di Kanazawa ispirati al tema della “connessione”

TOKYO: NTT Communications Corporation (NTT Com) e l’Ufficio regionale di Hokuriku di NTT DOCOMO, INC. (DOCOMO) hanno celebrato insieme alla città di Kanazawa l’apertura di una nuova sezione della linea Hokuriku Shinkansen tra Kanazawa e Tsuruga tenendo vari eventi digitali il 16 marzo improntati al tema della "connessione", un componente chiave del concetto IOWN (Innovative Optical and Wireless Network) di NTT Group.1

Gli eventi hanno incluso una performance da remoto live che ha collegato senza soluzione di continuità musicisti a Kanazawa e Tokyo, separate da una distanza di circa 1.000 chilometri, attraverso una rete interamente fotonica (APN, All-Photonics Network).

Fonte: Business Wire

