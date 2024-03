Corpay Cross-Border nomina Oliver Morris nuovo Direttore servizi fondi istituzionali EMEA

TORONTO: Corpay1 (NYSE: CPAY), una delle principali imprese internazionali nel settore dei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che il business Cross-Border di Corpay ha nominato Oliver (Oli) Morris, un veterano del settore amministrazione fondi e private equity, nuovo Direttore servizi fondi istituzionali EMEA. In questo ruolo appena creato farà capo a Oli la responsabilità della collaborazione con i membri dei team esecutivi e regionali per sviluppare e attuare una strategia completa go-to-market oltre a stabilire road map operative e per i prodotti al fine di gestire e sviluppare efficacemente il business Corpay nel segmento dei servizi per fondi istituzionali nella regione EMEA.

Fonte: Business Wire

