Hanshow e vari partner del settore hanno presentato innovative soluzioni digitali green e di IA generativa al CHINASHOP 2024

SHANGHAI: Dal 13 al 15 marzo si è svolto al National Convention and Exhibition Center di Shanghai la 24esima edizione del China Retail Expo. All’insegna del tema "Digitalizzazione green e IA generativa per il retailing sostenibile", Hanshow ha rivelato la sua pionieristica strategia di sviluppo dei prodotti basata sull’IA generativa, segnando un grande passo avanti nell’era dell’IA per il settore delle vendite al dettaglio. Hanshow ha anche presentato le etichette di scaffali elettroniche (ESL, electronic shelf label) aggiornate Polaris serie Pro e una nuova soluzione green per i negozi digitali, riaffermando il suo impegno a offrire ai retailer tecnologie all’avanguardia per un’efficienza superiore, esperienze migliori degli acquirenti e prassi sostenibili.

L’innovativa tecnologia Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3), rappresentata da ChatGPT, ha ampliato i confini di tutti i settori.

Fonte: Business Wire

